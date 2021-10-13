Погода в Ростове-на-Дону на 13 октября 2021: публикуем прогноз на среду

Порывы ветра могут достигать 15 - 18 метров в секунду. Фото: Алексей ФОКИН

Погода в Ростове-на-Дону на 13 октября 2021 — публикуем прогноз ростовского гидрометцентра. Синоптики рассказали, какой будет среда.

Температура составит +18 – 20 градусов. Утром и днем порывы ветра могут усилиться до 15 — 18 метров в секунду. Серьезных осадков в этот день не ожидается.

Теплая погода ожидается и в других районах области. На термометре будет +15 — 20 градусов, по югу — до +23. Местами пройдет небольшой дождь. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду.