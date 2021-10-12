Министерство ЖКХ Ростовской области предложило сдвинуть сроки подачи отопления

В правительстве Ростовской области обсудили вопросы по отопительному сезону. Фото: ЗС РО

Исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов на прошедшем заседании по теме запуска отопительного сезона внес предложение сдвинуть сроки подачи отопления, внеся поправки в закон. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Ростовской области.

Стоит отметить, что в настоящее время в регионе идет поэтапное подключение отопления в жилых домах и социальных объектах. Все эти работы могут занять около двух недель.

Но Сергей Орлов отметил, что эти сроки являются неподходящими для муниципалитетов, где всего одна котельная обслуживает и жилые дома, и социальные учреждения. Он сообщил, что на данный момент подача отопления осуществляется в 53 муниципалитетах, но только 20 из них прошли алгоритм запуска систем отопления полностью.

- Обеспечение нормального прохождения отопительного сезона является жизненно важной задачей. Министерство делает для этого возможное. Но проблемы остаются, в том числе природного характера. Например, сейчас на улице уже похолодало, а тепло пришло еще не во все дома. Думаю, что процесс старта отопительного сезона нуждается в более плавном регулировании, - отметила по итогу заседания заместитель руководителя фракции КПРФ Ирина Потягова

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