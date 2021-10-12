Валерий Карпин назвал Ростов раем в сравнении с Москвой. Фото: ФК "Ростов"

Экс-тренер донского футбольного клуба Валерий Карпин сообщил, что после расторжения контракта с "Ростовом" он принял решение не переезжать в Москву. Он и его семья остались в донской столице. Об этом он сообщил в интервью изданию "Hello".

Напомним, что Валерий Карпин был вынужден покинуть стан желто-синих, так как был назначен тренером сборной России по футболу. Вначале тренер хотел совмещать обе должности, но в итоге сделать этого не получилось.

Наставник национальной сборной признался, что ему нравится жить в Ростове больше, чем в столице. Для этого он назвал сразу несколько причин.

- В Москве пробки, дожди и зима с температурой до минус 30 градусов. А тут, можно сказать, рай, - отметил Валерий Карпин.

Тренер сборной отметил, что для него переезд в столицу был бы не настолько проблематичным, как для его жены и дочерей, поэтому этот вариант он даже рассматривать не будет. Поэтому теперь ему придется два раза в неделю летать в Москву на работу.

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