В 2021 году в Ростове рассмотрели почти 13 тысяч дел по нарушению правил благоустройства

В Ростове за нарушение правил благоустройства выписали штрафов на 54,7 миллиона рублей. Фото: администрация Ростова

В донской столице за истекший период 2021 года было рассмотрено 12 824 административных дела, возбужденных по фактам нарушений правил благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Таким образом, общая сумма штрафов достигла 54,7 миллиона рублей. Больше всего нарушений было выявлено в Ворошиловском, Первомайском и Кировском районах города.

- Самыми распространенными правонарушениями являются: граффити, расклейка рекламы, афиш и плакатов, складирование стройматериалов, мусора и бытовых отходов возле магазинов и парковка на газонах, - говорится в тексте сообщения.

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