"Мисс Россия" похвасталась новой белоснежной пижамой

Татьяна Котова похвасталась новой пижамой. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовчанка Татьяна Котова продемонстрировала своим подписчикам модную обновку. Новый пост девушка опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм.

На опубликованной видеозаписи "Мисс Россия" предстала в очаровательной белоснежной из шелка. Она состояла из рубашки с длинным рукавом и штанов. Кое-где на ткани была тоненькая черная окантовка. Таня крутилась в обновке перед зеркало, демонстрируя ее со всех сторон и элегантно приподнимая полы рубашки.

- Новые белоснежные осенне-зимние пижамы с чёрным кантом. Новинка! Специально для комфортной и уютной зимы. Оцениваем нашу новиночку по 10 бальной шкале, - поинтересовалась Татьяна Котова у своих подписчиков.

Поклонники девушки единогласно написали, что пижама очаровательная и самой Тане она очень идет.

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Татьяна Котова призналась, что ей не хватает времени на все "жизненные соблазны".