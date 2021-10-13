Двое бывших полицейских Ростовской области отправятся под суд за превышение полномочий

В Ростовской области осудят двух полицейских за превышение полномочий Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области двое полицейских обвиняются в превышении полномочий. В отношении них возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

В ходе следствия стало известно, что бывшие заместитель начальника полиции каменского МВД и старший оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции в октябре 2020 года сговорились и пожелали увеличить показатели раскрываемости коррупционных преступлений. Они представили поддельные доказательства причастности местного к совершению особо тяжкого преступления, а именно - дача взятки в крупном размере. Но их преступный замысел был раскрыт и обоих уволили из органов.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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