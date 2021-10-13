Алексей Логвиненко пообещал, что тепло придет во все дома в течение 10-14 дней

Все дома в Ростове получат отопление к 22 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководство донской столицы пообещало, что в течение 10-14 дней тепло придет во все дома во все дома местных жителей. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм написал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В социальные объекты тепло начало поступать с 6 октября, а в жилые дома - с 8 числа. Отладку процесса планируют окончить к 22 октября. Причиной для этого стало то, что в городе насчитывается 4 734 дома, в которых действует система центрального отопления. Начать процесс одновременно во всех зданиях невозможно.

- Очередность подключения домов местных жителей определяется составленными графиками. Если батареи будут греть слабо, сотрудники проведут регулировку, - отметил Логвиненко.

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Сейчас идет поэтапное подключение отопления в жилых домах.