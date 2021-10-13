В Ростове заговорили об очередном срыве открытия инфекционной больницы

Срок сдачи объекта переносили несколько раз. Фото: сайт правительства РО

В Ростове снова заговорили о переносе сроков открытия новой областной инфекционной больницы. Неизвестно сбудутся ли эти прогнозы. Пока что власти намерены ввести медучреждение в эксплуатацию «в скором времени».

По словам губернатора Василия Голубева, объект уже достроили, и сейчас ведут оформление документов и корректировку проекта. Параллельно идут пусконаладочные работы. Принять первых

- Больница построена, идет оформление документов. Скоро должны принять первых пациентов, - сообщил Василий Голубев.

После всех подготовительных работ должны ввести 200 коек, 30 из которых будут реанимационными. На втором и третьем этапах собираются оборудовать еще по 100 коек. К слову, открытие больницы переносили уже несколько раз по разным причинам. Изначально завершить все работы планировали до конца 2020 года.

Ранее в СМИ сообщили, что из-за проблем с вводом эксплуатацию уволили заместителя губернатора Виктора Вовка. Однако в пресс-службе правительства «КП - Ростов-на-Дону» сообщили, что чиновник покинул пост по собственному желанию.

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