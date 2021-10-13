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Общество13 октября 2021 20:00

Ростовская больница закупит на 12 миллионов 145 кроватей

Они должны выдерживать вес до 250 килограмм
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Ростовская больница планирует закупить 145 новых кроватей

Ростовская больница планирует закупить 145 новых кроватей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовская клиническая больница №2 приняла решение закупить новые кровати для пациентов. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением Все желающие могут подать заявку на участие в аукционе до 19 октября. А уже 21 октября будет определен победитель, которому будет предстоять привезти 145 кроватей, которые будут выдерживать вес до 250 килограмм и подходить для пациентов абсолютно любой комплекции. Кроме того, кровати должны быть механическими, делиться на четыре секции, а их год выпуска не должен быть раньше 2020.

Потратить на закупку медучреждение планировало более 12 миллионов рублей. А поставка должна быть осуществлена в течение 45 суток с момента подписания контракта.

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В Ростовскую областную клиническую больницу никто не захотел завезти кислород.

Аукцион пришлось отменить из-за отсутствия заявок.