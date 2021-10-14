"Латки" на дорогах обойдутся городской казне в 2,5 миллиона рублей

В Ростове отремонтируют испорченные дороги и тротуары Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Городская администрация Ростова-на-Дону приняла решение привести в порядок все дороги донской столицы. На это им придется потратить более 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие принять в нем участие подали свои заявки в обозначенный срок. Победителем тендера было выбрано ООО "Юг-Строй". Подрядчику теперь предстоит устранить повреждения асфальта на всех проезжих частях и тротуарах города при помощи литой асфальтобетонной смеси.

В опубликованной документации уточняется, что все работы должны быть окончены к 25 декабря нынешнего года.

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Поставка должна быть осуществлена к 30 ноября.