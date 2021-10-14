Ростовских школьников не будут тестировать на коронавирус

В Ростове школьников не будут тестировать на коронавирус Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти донского региона не планируют вводить экспресс-тестирования на коронавирус в школах. Хотя, стоит отметить, что ранее Василий Голубев отмечал, что это может быть возможным, но пока столь радикальные меры решили не вводить. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- В Ростовской области не планируется подобная практика, - говорится в тексте сообщения.

Такие правила экспериметально введены только в Москве. Выбрано десять общеобразовательных учреждений, где каждые две недели учащихся будут проверять на наличие коронавируса.

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Школьные каникулы в Ростове начнутся по графику.

Их возможное продление будет зависеть от эпидемиологической обстановки.