В Ростове сгорел большой частный дом

В Ростове сгорел частный дом. Фото: ГУ МЧС по РО

В донской столице сгорел частный дом.

Инцидент произошел в среду, 13 октября, около половины второго дня в Ленинском районе города. На улице Курганной вспыхнул частный дом. Заметившие дым и языки пламени соседи незамедлительно вывали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 64 квадратных метра. Локализовать возгорание удалось в 13:54, а еще через пяти минут огонь был уже полностью потушен. К счастью, в результате пожара никто не пострадал, благодаря оперативным действиям спасателей, людей удалось спасти. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 23 человека личного состава, пять единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области

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