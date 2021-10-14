Уровень разочарования от работы чиновников оценили в Ростовской области

Лучшим в регионе признали город Зверево, на втором месте находится Ростов. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростовской области оценили эффективность работы властей в муниципалитетах и городских округах. Итоги этого исследования уже появились на сайте донского правительства. Лучших и худших определили, опираясь на целый ряд параметров - от общего числа жителей до количества инвестиции и состояния дорог.

В том числе обратили внимание на удовлетворенность населения по поводу работы администраций. Так, например, в Ростове уровень согласия с решением властей в коронавирусный период несколько снизился. Так, в 2020 году довольны были 42,10% от числа опрошенных, в 2021 году - 44%. Для сравнения в 2018 году этот показатель составлял 48,40%.

К слову, уровень удовлетворенности немного снизился в Таганроге - с 49,80% в 2018 году до 46,30% в 2021 году, в Шахтах - 49% в 2021 году против 54,60% в 2018. Повысились значения в Новошахтинске - с 44,40% в 2018 до 54,50% в 2021 году.

В целом же по совокупности с другими параметрами лучшим в регионе признали город Зверево, на втором месте находится Ростов, на третьем - Новошахтинск. Самые низкие результаты у Новочеркасска, Таганрога и Шахт.

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