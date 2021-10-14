Прокуратура проверила историю с издевательством над школьницей в Ростовской области

Школьницы из Ростовской области оказались в центре громкого скандала Фото: Иван ВИСЛОВ

В конфликте школьниц, который произошел в одном из районов Ростовской области, уже разобралась прокуратура. Специалисты ведомства изучили видеоролик с издевательствами, а также выяснили ситуацию в образовательном учреждении.

Предварительно, девочки-хулиганки, устроившие показательную расправу на камеру, до этого находились на учете из-за своего поведения. При этом должного контроля за школьницами не вели. За работой комиссии по делам несовершеннолетних и школы должны были более пристально следить в районном отделе образования.

- Теперь главе местной администрации направили представление об устранении нарушений и надлежащей работе системы профилактики. Сейчас проводится проверка, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в полиции рассказали, что издевательства устроили школьницы 7, 8 и 9 классов. Они подкараулили жертву на пустыре, поставили на колени и били по лицу. Теперь ответственность за это могут понести родители подростков.

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Как оказалось, ссора произошла из-за комментария в соцсети (подробности)