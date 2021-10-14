В России запускают ESG-платформу

Группа ВТБ объявила о страте запуска федеральной инициативы в сфере ESG в России — ESG-платформе.

Это будет полностью открытая инфраструктура для ESG-трансформации, включающая комплекс финансовых продуктов и сервисов, отвечающих стандартам экологического, социального и корпоративного управления. ВТБ делает платформу открытой для партнеров и клиентов: от субъектов Российской Федерации до компаний и частных лиц. О создании ESG-платформы в преддверии первого президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Так, по словам спикера, партнерство в бизнесе – это часть философии банка ВТБ.

- В сфере экологии, социального развития и корпоративного управления эффективны только коллективные усилия всех участников: общества, бизнеса и власти. ВТБ последовательно интегрирует элементы ESG в свою операционную деятельность уже несколько лет. До сих пор это была наша личная инициатива. Но сегодня соответствие требованиям ESG-повестки – необходимое условие, новый значимый фактор в регулировании рынка и инвестиционной привлекательности, влияющий на стоимость капитала. Взаимовыгодное партнерство банковской системы, компаний, регионов и граждан сделает возможным переход на работу по ESG-стандартам. Мы запускаем ESG-платформу для поддержки этого перехода, - прокомментировал Андрей Костин.

Уже запланировано подписание соглашений и присоединение к платформе российских регионов, в рамках которых будет организована совместная проработка таких направлений, как совместное продвижение социальных программ и продуктов ВТБ, программ поддержки предпринимателей, финансирование социальной, транспортной и городской инфраструктуры, в том числе через размещение региональных ESG-облигаций, сотрудничество в сфере жилищного строительства и присоединение к универсальной программе ВТБ по льготной ипотеке, поддержка со стороны ВТБ спортивных, образовательных, медицинских и культурных проектов в рамках соответствующих благотворительных программ банка.

Отметим, что ESG-платформа предоставляет клиентам возможность в режиме одного окна получить доступ к федеральным и региональным мерам социальной поддержки, льготному кредитованию, а также адресным выплатам, бесплатным сервисам по страхованию и защите средств, которые ВТБ предоставляет семьям с детьми и пенсионерам.

Кстати, для крупных вузов страны Платформа открывает образовательные проекты в сфере ESG.

В общей сложности в периметр ESG-платформы уже включено около 20 направлений деятельности группы ВТБ. Этот перечень будет расширяться.