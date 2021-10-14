14 октября в Ростове ожидается ветер с порывами до 18 м/с

Во время ветра нужно держаться как можно дальше от деревьев и слабоукрепленных конструкций Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове в течение дня 14 октября ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 18 м/с. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Жителей и гостей города просят сократить время пребывания на улице в непогоду. Во время ветра нужно держаться как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов, любых слабоукрепленных конструкций и деревьев. Нельзя оставлять в таких местах свои авто.

При скачках напряжения в квартирах и домах нужно отключить все электроприборы. Подходить к оборванным проводам опасно для жизни. В случае экстренных ситуаций нужно звонить по номеру «112».

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