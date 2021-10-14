Число заболевших COVID-19 увеличилось на 552 человека в Ростовской области

В лабораториях региона за прошедшие 24 часа провели 18239 тестов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области выявили еще 552 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3476. Об этом сегодня, 14 октября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 190. На втором месте находятся Волгодонск и Таганрог, там по 20 заболевших, в Шахтах - 18, в Новошахтинске и Новочеркасске - по 16, в Азове и Каменске-Шахтинском - по 12.

По 9 случаев в Донецке, городах Гуково и Зверево, по 8 в Батайске и Сальском районе. По 2 положительных теста за прошедшие сутки подтвердили в Боковском, Дубовском, Куйбышевском и Усть-Донецком районах, еще 1 - в Советском районе.

В 33,9% случаев инфекцию подхватили люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,7% - от 46 до 65 лет, 10,7% - от 66 до 79 лет, 4% - старше 80 лет 19,7% - дети.

Лечение в стационарах получает 4771 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 54 человека, на неинвазивной ИВЛ - 372.

Зарегистрировали еще 32 умерших с COVID-19. Это 22 женщины 44, 48, 55, 57, 60, 64, 66, 67, 69, 72, 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 89 лет и 10 мужчин 47, 61, 63, 64, 67, 68, 72, 73, 76, 80 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7209 человек. Выздоровели 124727 человек.

В лабораториях региона за прошедшие 24 часа провели 18239 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 355,71.

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