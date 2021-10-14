32 пациента с COVID-19 умерли в Ростовской области к утру 14 октября

В больницах сейчас лечат 4771 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 32 умерших пациента с COVID-19. Об этом сегодня, 14 октября, сообщили региональные власти.

Всего скончались 22 женщины от 44 до 89 лет и 10 мужчин от 47 до 80 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7209 человек.

В больницах сейчас лечат 4771 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 54 человека, на неинвазивной ИВЛ - 372.

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