Отмена закупки медкислорода не повлияет на ситуацию в Ростовской областной больнице

Повторный аукцион на поставку кислорода проведут 22 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отмена закупки медицинского кислорода никак не повлияет на ситуацию в Ростовской областной больнице. Такое заявление после аукциона сегодня, 14 октября, сделал главный врач медучреждения Вячеслав Коробка.

- Мы ожидали такой реакции участников рынка, никакого ажиотажа нет. На сегодня емкости кислородной станции больницы бесперебойно пополняются поставщиком по ранее заключенным контрактам, есть предусмотренная законом возможность увеличить объемы поставок. К тому же, у нас достаточно времени, чтобы своевременно заключить очередное соглашение, - подчеркнул Вячеслав Коробка.

Медик уточнил, что речь идет о торгах, которые должны были провести 12 октября. Их признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Повторный аукцион теперь проведут 22 октября.

- До этого на торги повлияла начальная максимальная цена контракта. Обычно мы должны использовать среднее значение цен кислорода за последние 12 месяцев. Разумеется, эти цифры уже не в полной мере соответствуют конъюнктуре рынка. Однако предусмотрен механизм индексации. На портале госзакупок уже размещено новое извещение о проведении закупки, результат по нему будет известен 22 октября, - пояснил Вячеслав Коробка.

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