Семь тонн рыбы выпущено в акваторию водоема-охладителя Ростовской АЭС

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

Популяцию рыб водоема-охладителя Ростовской АЭС пополнили более 3 тонн толстолобика, 3 тонны карпа и 1 тонна белого амура. Рыбу доставили в Волгодонск из Воронежской области в спецконтейнерах.

Выпуск рыбы в водоем-охладитель - это часть целого комплекса работ, которые ежегодно проводят экологи атомной станции в рамках мероприятий по биологической мелиорации и улучшению экологического состояния водоема в целом.

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

- Рыбы-мелиораторы помогают естественным образом бороться с зарастанием акватории водной растительностью, поддерживая тем самым надежную работу технологических систем Ростовской атомной станции, - отметила начальник Отдела охраны окружающей среды РоАЭС Ольга Горская.

Зарыбление водоема-охладителя Ростовской АЭС проводится начиная с 2002 года. Осуществлять контроль за состоянием качества воды помогают сотрудники Азово-черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии («ВНИРО»). Они ежегодно проводят мониторинг, анализируют эффективность проводимых мероприятий, а затем на основании полученных данных готовят рекомендации по проведению биологической мелиорации на следующий год.

Как рассказал начальник отдела государственного мониторинга водных биологических ресурсов и среды их обитания ВНИРО Олег Стрельченко, за все прошедшие годы в целом отмечен положительный эффект от зарыбления водоема-охладителя.

-В результате биологической мелиорации количество вредной водной растительности за первые десять снизилось примерно в 3,7 раза и с 2014 г. держится примерно на одном уровне - 10-15%, что соответствует требуемым техническим характеристикам, наиболее оптимальным для эффективного функционирования экосистемы, - рассказал Олег Стрельченко.