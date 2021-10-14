УФАС выяснит причины подорожания картофеля в Ростове

Увеличение стоимости продуктов ранее подтвердили в Ростовстате Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове УФАС выяснит причины резкого повышения цен на картофель и другую плодоовощную продукцию. Также проверку проведет областной департамент потребительского рынка, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Всю информацию в надзорные ведомства власти передали из-за того, что местное самоуправление по закону не может заниматься регулированием цен на прилавках.

Увеличение стоимости продуктов ранее подтвердили в Ростовстате. Так, по сравнению с прошлым месяцем картофель подорожал на 16,8%, капуста - на 6,8%, морковь - на 6,5% (по городу на 3,8%), рост стоимости лука репчатого - 2,6% (по городу - 1,5%).

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