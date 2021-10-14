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Общество14 октября 2021 15:13

Советник губернатора Ростовской области будет работать без зарплаты

Антон Алексеев с декабря 2018 года курирует вопросы цифрового развития и перспективных инноваций
Ангелина СКИБА
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Советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев. Фото: сайт правительства РО

Советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев. Фото: сайт правительства РО

С 18 октября советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев продолжит работу на прежней должности на общественных началах. Соответствующий указ утвердил глава региона Василий Голубев. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Известно, что Антон Алексеев занимает пост советника с декабря 2018 года. Он курирует вопросы цифрового развития и перспективных инноваций.

Специалист - победитель конкурса «Лидеры России» и лауреат рейтинга Choiseul 100 Russia France. Также эксперт состоит в федеральном резерве руководителей цифровой трансформации CDTO РАНХиГС.

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