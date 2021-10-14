Многодетная мать, потерявшая детей в аварии на трассе в Ростовской области, скончалась в больнице

"ВАЗ" превратился в груду металла. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Ростовской области, в Белокалитвинском районе, в четверг утром произошла авария с участием «КамАЗа» и «девяносто девятой». Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, 39-летняя хозяйка легковушки не справилась с у правлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик. От удара автомобиль отбросило на обочину.

В салоне с женщиной находились трое ее сыновей, старшему их которых было 20 лет, среднему – 12, и младшему восемь. Мальчики погибли на месте происшествия.

Женщину на скорой увезли в больницу. Несколько часов врачи боролись за жизнь пациентки, но, к сожалению, травмы оказались смертельными. В пресс-службе областной ГИБДД сообщили, что женщина умерла.

Тем временем, в поселке Белокалитивнского района готовятся проститься с матерью и тремя ее сыновьями. Известно, что с организацией похорон двух младших детей поможет школа, в которой мальчики учились.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что семья попала в аварию по дороге в больницу.

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