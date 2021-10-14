О плановом отключении предупреждает «Ростовводоканал» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове жители улицы 1-ой Пролетарской на сутки останутся без воды. Подачу ресурса прекратят с 8.30 19 октября до 8 часов 20 октября, предупреждает пресс-служба «Ростовводоканала».

Так, отключение затронет дома на участке от 3 Линии до 9 Линии. Это произойдет из-за ремонтных работ.

Известно, что специалисты должны будут провести капитальные работы на отрезке сети от 3 Линии до 19 Линии. Второй этап проведут позже на участке между 9 до 3 Линиями.

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