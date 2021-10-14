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Общество14 октября 2021 18:06

Сити-менеджер Ростова: «Количество заболевших после прививок не превышает 1%»

Алексей Логвиненко подчеркнул, что «вакцина работает эффективно»
Ангелина СКИБА
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Смертей от коронавируса среди привившихся в Ростове не зафиксировали

Смертей от коронавируса среди привившихся в Ростове не зафиксировали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил об отсутствии смертей и тяжелых случаев среди прошедших вакцинацию. Пациентов, которые заболели после прививки в донской столице, сейчас не более 1%.

- Могу сказать, что количество заболевших после прививок не превышает 1%, то есть мы видим, что вакцина работает эффективно. Самое главное - такие пациенты переносят инфекцию гораздо легче. Летальных случаев у нас не зарегистрировано. Это явный показатель, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что ситуация с распространением коронавируса городе «непростая, но в целом контролируемая». Загруженность ковидных госпиталей составляет 93,7%, провизорные койки заняты на 91,9%.

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