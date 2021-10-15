Погода в Ростове-на-Дону на 15 октября 2021: каким будет последний будний день

В Ростове и других городах области прогнозируют туман. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Ростове-на-Дону и Ростовской области на 15 октября 2021 — публикуем прогноз гидрометцентра. Синоптики обещают похолодание и дожди.

В Ростове-на-Дону составит +15 — 17 градусов. Скорость ветра может достигать 6 — 11 метров в секунду. Ночью и утром прогнозируется туман. Серьезных осадков в донской столице не ожидается.

В отдельных районах Ростовской области пройдет небольшой дождь. Многие города и районы, как и Ростов, днем и утром накроет туман. Скорость ветра по области не будет превышать 11 метров в секунду. На термометре будет +11 — +16 градусов, по югу — до +20.