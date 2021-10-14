Ростовчанка сделала мошенника миллионером

В Ростове злоумышленник оставил женщину без сбережений Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В донской столице телефонный мошенник лишил ростовчанку крупной суммы денег.

В местный отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что ей позвонили с неизвестного номера. Голос на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и рассказал девушке, что в данный момент у них происходит слияние двух банков и сейчас они звонят всем клиентам, чтобы сверить данные и провести ряд согласованных с пользователем операций. Злоумышленник предложил переоформить карту и попросил назвать все ее данные и секретный код из смс-сообщения. Женщина дала ему все необходимые данные и с ее счета тут же списались все деньги. Девушка пошла в банк, чтобы проверить сумму, имеющуюся на кредитной карте, но денег там тоже не оказалось. Общая сумма похищенных денег составила миллион рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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