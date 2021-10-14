В Ростовской области приостановили работу кафе за нарушение санитарно-эпидемиологических норм

В Ростовской области приостановили деятельность местного кафе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Миллеровским районный суд постановил приостановить деятельность одного из местных кафе из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм, которые были выявлены в ходе недавней проверки.

Сотрудники Роспотребнадзора организовали проверку заведений общепита. Так в одном из кафе обнаружились следующие нарушения санитарно-эпидемиологических норм - сотрудники работали, не используя защитные маски и перчатки. Судебные приставы взяли это дело в производство.

Представитель правоохранительных органов приехал в кафе и вручил постановление о возбуждении исполнительного производства, кроме того, был составлен акт о приостановлении деятельности на 10 суток. Владелец был предупрежден об административной и уголовной ответственности в том случае, если решение суда не будет выполнено.

- В результате неоднократных проверок исполнения решения суда, нарушений со стороны должника не выявлено, деятельность заведения была полностью приостановлена. После истечения срока административного наказания, должником-предпринимателем устранены все нарушения, и он сможет возобновить торговую деятельность, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовское кафе оштрафовали на 25 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Работники неправильно носили маски, не проводилась уборка и обеззараживание воздуха.