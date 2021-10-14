Прокуратура проверит информацию об избиении девочки в Кагальницком районе

В Ростовской области прокуратура начала проверку после избиения школьницы в Кагальницком районе Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области прокуратура проверит информацию об избиении школьницы, произошедшем в Кагальницком районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Прокуратура уже организовала проверку исполнения органами системы профилактики требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с распространенным в социальных сетях и СМИ видео конфликта школьниц, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время удалось установить, устроившие безобразие школьницы уже давно находятся под наблюдением органов профилактики в связи из-за своего поведения. Но никаких мер к ним принято так и не было. Внимания на происходящее не обращала школьная комиссия по делам несовершеннолетних, так как ситуация не была под контролем районного отдела образования.

Сейчас прокурор уже внес представление главе администрации об устранении нарушений и обеспечении надлежащего исполнения обязанностей органами системы профилактики. По факту произошедшего ведется проверка, которую контролирует прокуратура.

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