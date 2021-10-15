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Общество15 октября 2021 7:00

Соцзащита Октябрьского района приобретет новую Lada Granta за 618,5 тысяч рублей

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства региона
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Соцзащита Октябрьского района обзаведется новым автомобилем

Соцзащита Октябрьского района обзаведется новым автомобилем

Фото: Википедия

Управление социальной защиты населения Октябрьского района Ростова-на-Дону приняло решение об обновлении автопарка. В этих целях будет приобретен автомобиль марки Lada Granta стоимостью в 618,5 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Аукцион был объявлен самим ведомством, все желающие принять участие в конкурсе могут подать свои заявки до 24 октября. Победителю тендера в течение 20 дней с момента заключения контракта необходимо будет доставить машину к самым дверям районного управления соцзащиты.

Автомобиль должен отвечать следующим требованиям: непременно новый (2021 года выпуска), с механической коробкой передач, колесами на 14-х дисках, моноприводный и с эко-классом не менее четверки. В наличии обязательно должны быть дневные ходовые огни, запасное колесо, водительская подушка безопасности, иммобилайзер, ремни безопасности, подголовники и система вспомогательного торможения.

Оплата такого автомобиля будет производиться из резервного фонда правительства Ростовской области.

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Аукцион почти на полтора миллиарда рублей был признан несостоявшимся.