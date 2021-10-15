Донская столица подготовилась к Всероссийской переписи населения

Ростов готов к переписи населения Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В донской столице, как и везде, пройдет Всероссийская перепись населения. Донская столица уже полностью готова к этому мероприятию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Сейчас в городе уже определены 339 переписных участков и 25 помещений для хранения переписных листов и документов. Об этом доложил губернатору Василию Голубеву сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Без преувеличения, перепись населения имеет ключевое значение для дальнейшего стабильного развития донского региона, точного прогнозирования социально-экономических процессов. Призываю жителей Дона принять в переписи самое активное участие, - отметил Василий Голубев

Стать участником переписи можно при помощи портала госуслуг, и ответив на вопросы переписчиков. Также пройдут опросы через телефон или в МФЦ. Перепись будет проходить с 15 октября. В этот день откроются переписные участки, приступят к работе переписчики, а на портале госуслуг станет доступна услуга «Участие в переписи».

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