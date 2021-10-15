Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на трассе Шахты - Белая Калитва

Предварительно, водитель не справился с управлением Фото: Сергей ГАПОН

Один человек погиб и еще двое пострадали на трассе Шахты - Белая Калитва в Ростовской области. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла вчера, 14 октября. По предварительным данным, 25-летний мужчина, который находился за рулем автомобиля Lifan, не справился с управлением. Из-за этого машина слетела с дороги и опрокинулась.

В итоге погиб сам водитель. Также травмы получили его пассажиры - 44-летний мужчина и женщина 30 лет. С места происшествия их увезли в больницу. Сейчас правоохранители еще проводят проверку.

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