После теплых выходных в Ростовскую область придет резкое похолодание

Уже с понедельника, 18 октября, ростовчан ждет похолодание до +14 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грядущие выходные - 16 и 17 октября - еще побалуют жителей Ростовской области теплом, но уже с понедельника резко похолодает. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Так, например, в донской столице в субботу и воскресенье ожидается +18-19 градусов, будет переменная облачность. Ветер сначала должен быть восточным, около 5 м/с, а после этого северо-восточным 2 м/с. По ночам обещают в районе +9 градусов.

Уже с понедельника, 18 октября, ростовчан ждет похолодание до +14 градусов, а в среду, 20 числа, столбики термометров и вовсе опустятся до +11. Ночная температура к середине недели составит +3 градуса.

Что касается прогноза в целом по региону, то на выходных средние значения установятся в районе от +17 до +20 градусов в зависимости от территории. В начале следующей недели холоднее всего будет в городе Миллерово, Казанской и Чертково.

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