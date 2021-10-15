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Происшествия15 октября 2021 11:27

В Ростове на Нагибина произошло массовое ДТП

Машины заняли правый и средний ряд
Ангелина СКИБА
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Информацию об аварии сейчас уточняют в отделе пропаганды УГИБДД

Информацию об аварии сейчас уточняют в отделе пропаганды УГИБДД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 15 октября, в донской столице на проспекте Михаила Нагибина произошло массовое ДТП. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы.

Известно, что «в сторону северного, перед Турмалиновской» столкнулись сразу 5 машин. Они заняли правый и средний ряд. О жертвах или пострадавших информации нет. Информацию об аварии сейчас уточняют в отделе пропаганды УГИБДД.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», в эти минуты большого затора из-за дорожного ЧП еще нет.

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Сейчас правоохранители проводят проверку (подробности)