До 8 ноября электронная анкета будет доступна на сайте госуслуг. Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 15 октября, в Ростовской области началась Всероссийская перепись населения. Принять участие в акции можно не выходя из дома - опрос уже доступен на сайте госуслуг. Также проведут и традиционные поквартирные обходы, сообщает сайт донского правительства.

- Это масштабное и крайне важное мероприятие. Без преувеличения, оно имеет ключевое значение для дальнейшего стабильного развития донского региона, точного прогнозирования многих социально-экономических процессов. Призываю жителей Дона принять в переписи самое активное участие, - сказал губернатор Василий Голубев.

Так, до 8 ноября электронная анкета будет доступна на сайте госуслуг в разделе «Участие в переписи». Вместе в этим жилые дома обойдут 9 тысяч переписчиков. Мобильные бригады посетят также 55 крупных предприятий региона. Специалисты будут в масках и перчатках со специальными планшетами.

Заполнить переписной лист можно и на специальных участках, которые должны работать до 14 ноября. Их адреса есть на сайтах администраций и Ростовстата. Помощь с оформлением бланков окажут волонтеры на площадках в МФЦ.

Всего в каждом переписном листе указано 33 вопроса, 23 из них на социально-демографическую тему, 10 касаются жилищных условий.

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