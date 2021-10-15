В Ростове на Седова потушили пожар в здании с офисными помещениями

ЧП произошло в здании, где находится бизнес-центр
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сегодня, 15 октября, в Ростове потушили пожар в здании с офисными помещениями на Седова, 6/3. Пострадавших не было, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
По данным ведомства, информация о ЧП в экстренную службу поступила в 10.58. Ехали на сильное задымление. Однако уже на месте спасатели выяснили, что произошло возгорание. В 11.12 пламя локализовали, а в 11.19 горение полностью ликвидировали. Огонь прошел 30 квадратных метров.
Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», ЧП произошло в здании, где находятся бизнес-центр «Балканы» и Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства.
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