В Ростове на Седова потушили пожар в здании с офисными помещениями

ЧП произошло в здании, где находится бизнес-центр Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 15 октября, в Ростове потушили пожар в здании с офисными помещениями на Седова, 6/3. Пострадавших не было, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным ведомства, информация о ЧП в экстренную службу поступила в 10.58. Ехали на сильное задымление. Однако уже на месте спасатели выяснили, что произошло возгорание. В 11.12 пламя локализовали, а в 11.19 горение полностью ликвидировали. Огонь прошел 30 квадратных метров.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», ЧП произошло в здании, где находятся бизнес-центр «Балканы» и Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства.

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