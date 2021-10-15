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Экономика15 октября 2021 12:20

Платформу, созданную уроженцами Ростовской области, оценили в 3 млрд долларов

Речь идет о соцсети для трейдеров
Ангелина СКИБА
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За последние 18 месяцев число посетителей лондонского TradingView увеличилось на 237%

За последние 18 месяцев число посетителей лондонского TradingView увеличилось на 237%

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 3 млрд долларов оценили TradingView - финансовую платформу и соцсеть для трейдеров, которую основали двое уроженцев Ростовской области. Такого результата добились благодаря повышенному интересу отдельных инвесторов к участию в публичных биржах, сообщает Bloomberg.

- Платформа и социальная сеть привлекли 298 млн долларов при оценке в 3 млрд долларов в рамках раунда финансирования. Этому способствовал растущий интерес розничных инвесторов (перевод с английского языка), - говорится на сайте издания.

За последние 18 месяцев число посетителей лондонского TradingView увеличилось на 237%. По словам генерального директора Пирса Кросби, сейчас у компании 29 млн активных пользователей в месяц.

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