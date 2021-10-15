567 заболевших COVID-19 выявили в 55 территориях Ростовской области

Лечение в стационарах получают 4814 пациента Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области выявили еще 567 новый случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3490. Об этом сегодня, 15 октября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 194. На втором месте находятся Волгодонск, Таганрог и Шахты, в этих территориях по 19 заболевших, 18 в Новочеркасске, 17 в Новошахтинске, 12 в Азове, 11 в Каменске-Шахтинском, 10 в Батайске, по 9 случаев в городе Гуково и Донецке. Два положительных теста подтвердили в Дубовском районе, 1 - в Советском районе.

В 34,2% инфекцию подхватили люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% - от 46 до 65 лет, 12,5% - от 66 до 79 лет, 3,9% - старше 80 лет, 19,8% - дети.

Лечение в стационарах получают 4814 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 43 человека, на неинвазивной ИВЛ - 383.

Зарегистрировали еще 31 умершего с COVID-19. Это 24 женщины 51, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 84, 86, 90 лет и 7 мужчин 41, 63, 72, 73, 79, 83 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7240 человек. Выздоровели 125012 человек.

В лабораториях за сутки провели 18113 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 360,49.

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