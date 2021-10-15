Еще 24 женщины и 7 мужчин умерли из-за COVID-19 в Ростовской области

Лечение в стационарах получают 4814 пациента Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 31 умершего пациента с COVID-19. Об этом сообщили власти сегодня, 15 октября.

Скончались 24 женщины от 51 года до 90 лет и 7 мужчин от 41 года до 83 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7240 человек.

Лечение в стационарах получают 4814 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 43 человека, на неинвазивной ИВЛ - 383.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

567 заболевших COVID-19 выявили в 55 территориях Ростовской области

Больше всего инфицированных оказалось в Ростове (подробности)