Нельзя будет парковаться на шести улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 16 октября на нескольких улицах Ростова запретят остановку транспорта. Об этом предупреждает городской департамент автомобильных дорог.

Так, нельзя будет останавливаться и парковаться на следующих участках:

1. Богатяновский спуск от Большой Садовой до Социалистической с западной стороны с 8 до 20 часов за исключением парковочных мест

2. Богатяновский спуск от дома № 32/162 до Социалистической с восточной стороны

3. Нахичеванский от дома № 40/229 до Пушкинской, 212, строение 1 с восточной стороны с 8 до 20 часов

4. Нахичеванский от Пушкинской, 225 до Суворова с западной стороны

5. Крепостной от Суворова до дома № 76 с восточной стороны

6. Крепостной от дома № 69 до Большой Садовой с западной стороны

7. Крепостной от Большой Садовой до Социалистической с восточной стороны

8. Семашко от дома № 55 до Думского проезда с западной стороны с 8 до 20 часов

9. Газетный от Максима Горького до Пушкинской с западной стороны с 8 до 20 часов

10. Донская от Нижнебульварной до Газетного с северной стороны

Кроме того, односторонний режим движения введут на Аэроклубовском от Портовой до 2-ой Володарского в северном направлении и на Нахичеванском от Пушкинской, 225 до Пушкинская в южном направлении.

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