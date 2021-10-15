В Ростове проведут общественные обсуждения реконструкции парка 1 Мая

Собрание проведут 21 октября в галерее «Ростов» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители донской столицы смогут обсудить проект реконструкции парка 1 Мая уже на следующей неделе. Специальное собрание проведут 21 октября в галерее «Ростов», начало в 18 часов. Об этом сообщает «Городской репортер» со ссылкой на местные власти.

Ранее сити-менеджер Алексей Логивненко подчеркнул, что прежде всего необходимо узнать, как видят благоустройство территории сами ростовчане. Также глава администрации поделился одной из уже предложенных идеи относительно будущего капитального обновления.

- Инициативная группа граждан хотела бы разместить купольный кинотеатр на территории парка 1 Мая. Сферический кинотеатр позволит показывать художественные и обучающие фильмы, проводить лекции и мастер-классы с применением современного оборудования. Общий бюджет проекта - 0,8 млн. рублей, - рассказал Алексей Логвиненко.

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