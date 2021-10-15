Сразу два первых места в конкурсе «Точки роста» завоевали работники Ростовского электровозоремонтного завода

фото: Оксана Круглова

Сотрудники Ростовского электровозоремонтного завода (входит в состав группы «ЛокоТех» - прим. ред.) завоевали сразу два первых места в молодежном конкурсе инновационных проектов «Точки роста».

Отметим, старт состязания объявили в феврале.

Сотрудники предприятия из отдела производственных систем твердо решили принять в нем участие. На повестке дня было сразу несколько интересных идей, но в процессе «мозгового штурма» выбор остановили на трех из них.

С марта велась интенсивная командная работа и в начале июня уже были готовы презентационные материалы. В результате

в финал вышли сразу два из трех предложенных проектов. И это притом, что конкуренция была очень большая - для участия в конкурсе «Точки роста» было подано более ста заявок.

Финал конкурса «Точки роста» состоялся в рамках VII «Слета молодежи», который проходил в октябре в Подмосковье.

И ростовчане одержали беспрецедентную победу, завоевав сразу два призовых первых места.

Итак, первый из двух финальных проектов «Применение экзоскелетов в электровозосборочном цехе». Его суть заключается в правильном распределении нагрузки в рабочем процессе. Есть ряд операций, которые занимают достаточно много времени из-за тяжести деталей (до 20 кг) Экзоскелет помогает снизить нагрузку на 40%., что позволяет задействовать на тяжелые операции меньше людей и эффективно распределить штат.

А второй проект «Изменение типа раскроя наконечника 8ТН 570.282» влечет за собой прямой экономический эффект. Так как при изменении раскроя, отход с каждого листа меди уменьшается.

Отметим, что членами команды Ростовского электровозоремонтного завода стали Анпилогов Александр – начальник отдела развития производственных систем, Мосенцева Анастасия – ведущий инженер по развитию производственных систем, Минаенко Илья - ведущий инженер по развитию производственных систем и Сеидов Альтберт – инженер I категории по развитию производственных систем.