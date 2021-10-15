Главный санврач Ростовской области назвал школы «островками безопасности»

На входе в образовательные учреждения всем детям измеряют температуру Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев назвал школы «островками безопасности» во время распространения COVID-19. Такое заявление специалист сделал в эфире «Дон-ТР».

- Образовательные учреждения являются островками безопасности. Мы прожили с 1 сентября уже почти 1,5 месяца, и видим, что есть определенный баланс и даже некоторое снижение заболеваемости. Привитые педагоги болеют меньше и легче, чем раньше. Всего вакцинировались более 80% учителей, в некоторых учреждениях более 90%. Кроме того, для защиты здоровья детей в образовательных учреждениях сейчас принимают целый ряд мер, - сообщил Евгений Ковалев.

Глава управления Роспотребнадзора пояснил, что за детьми закрепляют определенные классы, ввели раздельные входы, измеряют температуру и не допускают заболевших в коллективы. Благодаря этой работе на сегодня «нет никаких оснований для введения дистанционного режима во всех школах», уверен Евгений Ковалев.

В начале недели из-за единичных случаев заболевания COVID-19 на удаленку перевели около 240 классов в 112 школах. Это небольшая часть, всего в регионе 22 тысячи классов.

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