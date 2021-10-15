В Ростове-на-Дону собственники квартир проголосовали за повышение взносов на капремонт

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В Ростове-на-Дону жители четырех многоквартирных домов на пр. 40-летия Победы приняли решение повысить размер взноса за капитальный ремонт со стандартных 9, 92 рублей до 15 рублей с кв.м.

Решение было принято с целью досрочного проведения капитального ремонта в их домах. Собственники учли планируемые сроки проведения ремонта по программе, оценили объем работ и на общем собрании решили приблизить капитальный ремонт за счет повышения взносов.

Средства собственников аккумулируются на специальном счете, владельцем которого является НКО «Фонд капитального ремонта».

В Фонде пояснили, что очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется в региональной программе капитального ремонта (ч. 3 ст. 168 Жилищного кодекса РФ). Но зачастую какие-то системы и части дома изнашиваются раньше, чем то отмечено в графике капремонта. И одним из способов провести капремонт досрочно является увеличение взносов самими жильцами.