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Общество15 октября 2021 19:30

Глава донского Роспотребнадзора прокомментировал рост тяжело больных коронавирусом

Виной всему появившийся индийский штамм
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Евгений Ковалев объяснил резкий рост тяжело больных коронавирусом

Евгений Ковалев объяснил резкий рост тяжело больных коронавирусом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе заметно возросло количество больных с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

Глава донского Роспотребнадзора считает, причиной такому скачку послужила мутация вируса, из-за этого штаммы стали более агрессивными. До это они были с более длительным инкубационным периодом.

- И пациенты переносили болезнь более легко. Все изменилось с индийским штаммом, при котором поменялась даже возрастная структура, - отметил Евгений Ковалев в интервью на телеканале "Дон-ТР".

В настоящее время наиболее часто вирус касается молодых людей. Главный санитарный врач призвал власти ввести новые ограничения, чтобы стабилизировать ситуацию.

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