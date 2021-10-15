Глава донского Роспотребнадзора прокомментировал рост тяжело больных коронавирусом

Евгений Ковалев объяснил резкий рост тяжело больных коронавирусом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В донском регионе заметно возросло количество больных с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.
Глава донского Роспотребнадзора считает, причиной такому скачку послужила мутация вируса, из-за этого штаммы стали более агрессивными. До это они были с более длительным инкубационным периодом.
- И пациенты переносили болезнь более легко. Все изменилось с индийским штаммом, при котором поменялась даже возрастная структура, - отметил Евгений Ковалев в интервью на телеканале "Дон-ТР".
В настоящее время наиболее часто вирус касается молодых людей. Главный санитарный врач призвал власти ввести новые ограничения, чтобы стабилизировать ситуацию.
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