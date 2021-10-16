В Ростове-на-Дону спасатель погиб во время пожара

Во время борьбы с огнем в заброшенном здании погиб спасатель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице во время тушения пожара в заброшенном здании, в котором раньше находился ресторан, произошла трагедия. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, погиб спасатель. 33-летнего мужчину придавило обломками рухнувшей стены.

Известно, что пожар произошел на улице Нижнебульварной, в помещении бывшего ресторана «Балканы».

- По данному факту сейчас идет проверка, - сообщили в правоохранительных органах региона.

Погибшему спасателю было 33 года. У него остались жена и ребенок.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в донской столице в офисном здании на Седово произошел пожар. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростове на Седова потушили пожар в здании с офисными помещениями

Огонь прошел 30 квадратных метров (подробнее)