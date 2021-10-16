Резкое потепление придет в Ростов-на-Дону в выходные

Столбик термометра может подняться свыше +20 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону и других городах области ожидается потепление. Столбик термометра поднимется свыше +20 градусов. Рассказываем, какой будет погода в выходные.

В Ростове-на-Дону температура будет составлять +17 — 19 градусов. Будет немного ветрено, порывы могут достигать 7 — 12 метров в секунду. Серезных осадков не ожидается.

По Ростовской области на термометре будет +12 — +17 градусов, по югу — до +21 градуса. Скорость ветра, как и в Ростове, может достигать 7 — 12 метров в секунду. Утром возможен туман.

В воскресенье, 17 октября, в Ростове будет прохладнее до +15 — 17 градусов. Возможен небольшой дождь. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду.

По Ростовской области пройдет небольшой и умеренный дождь. Скорость ветра может достигать 5 — 10 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 12 — 14 метров в секунду. Столбик термометра может достигать +12 — 17 градусов.