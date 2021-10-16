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Общество16 октября 2021 11:09

В Ростове представят к награде спасателя, погибшего при тушении пожара

У 33-летнего мужчины остались жена и дочь
Михаил СТРИЖЕВ
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Мужчину придавило рухнувшей стеной.

Мужчину придавило рухнувшей стеной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону посмертно представят к награде спасателя МЧС. Александр Шевченко скончался во время тушения пожара в здании на Нижнебульварной улице.

— Погибший пожарный Александр Шевченко за проявленное мужество при исполнении служебных обязанностей будет представлен к награде посмертно, — говорится в сообщении донского управления МЧС.

Спасателю было 33 года, у него остались жена и дочь.

Напомним, Александр Шевченко принимал участие в тушении пожара в заброшенном здании на улице Нижнебульварной. По данным источника «КП», мужчину придавило обломками рухнувшей стены.