В Ростове представят к награде спасателя, погибшего при тушении пожара

Мужчину придавило рухнувшей стеной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону посмертно представят к награде спасателя МЧС. Александр Шевченко скончался во время тушения пожара в здании на Нижнебульварной улице.

— Погибший пожарный Александр Шевченко за проявленное мужество при исполнении служебных обязанностей будет представлен к награде посмертно, — говорится в сообщении донского управления МЧС.

Спасателю было 33 года, у него остались жена и дочь.

Напомним, Александр Шевченко принимал участие в тушении пожара в заброшенном здании на улице Нижнебульварной. По данным источника «КП», мужчину придавило обломками рухнувшей стены.