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Общество16 октября 2021 12:00

В Ростовской число зараженных коронавирусом выросло на 570 человек

Случаи заболевания выявили в 55 городах и районах
Михаил СТРИЖЕВ
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Жертвами ковида стали 33 жителя области.

Жертвами ковида стали 33 жителя области.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области еще 570 человек заразились коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 147 069. Данные о заболеваемости публикует донское правительство.

Случаи заболеваемости выявили в 55 городах и районах Ростовской области. Наибольшее число зараженных зарегистрировали в Ростове-на-Дону — 195, в Шахтах — 21, Новочеркасске — 20 и Таганроге — 19.

За сутки выздоровели 203 жителя области. Вылечились от коронавируса 125 215 заболевших.

Подтвердилась смерть 33 человека. Это 24 женщины в возрасте от 23 до 98 лет и девять мужчин от 61 до 86 лет. За все время пандемии жертвами ковида стали 7 273 человека.