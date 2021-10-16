В Ростовской число зараженных коронавирусом выросло на 570 человек

Жертвами ковида стали 33 жителя области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области еще 570 человек заразились коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 147 069. Данные о заболеваемости публикует донское правительство.

Случаи заболеваемости выявили в 55 городах и районах Ростовской области. Наибольшее число зараженных зарегистрировали в Ростове-на-Дону — 195, в Шахтах — 21, Новочеркасске — 20 и Таганроге — 19.

За сутки выздоровели 203 жителя области. Вылечились от коронавируса 125 215 заболевших.

Подтвердилась смерть 33 человека. Это 24 женщины в возрасте от 23 до 98 лет и девять мужчин от 61 до 86 лет. За все время пандемии жертвами ковида стали 7 273 человека.