В Ростовской число зараженных коронавирусом выросло на 570 человек

Жертвами ковида стали 33 жителя области.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области еще 570 человек заразились коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 147 069. Данные о заболеваемости публикует донское правительство.
Случаи заболеваемости выявили в 55 городах и районах Ростовской области. Наибольшее число зараженных зарегистрировали в Ростове-на-Дону — 195, в Шахтах — 21, Новочеркасске — 20 и Таганроге — 19.
За сутки выздоровели 203 жителя области. Вылечились от коронавируса 125 215 заболевших.
Подтвердилась смерть 33 человека. Это 24 женщины в возрасте от 23 до 98 лет и девять мужчин от 61 до 86 лет. За все время пандемии жертвами ковида стали 7 273 человека.