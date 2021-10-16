В Ростовской области 23-летняя девушка скончалась от коронавируса

За сутки ковидом в Ростовской области заразились 570 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области 33 человека скончались от коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Жертвами ковида стали 24 женщины. Младшей из них было 23 года, старшей 98 лет. Подтвердилась смерть от коронавируса девять пожилых мужчин в возрасте от 61 до 86 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

С начала пандемии от коронавируса скончались 7 273 зараженных.

Напомним, за сутки в Ростовской области ковидом заразились 570 жителей. Число зараженных за все время достигло 147 069.